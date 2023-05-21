مكارثي: بايدن يفضل أن يكون أول رئيس أمريكي في التاريخ يتخلف عن سداد الديون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إن رئيس بلاده، جو بايدن، لا يعتقد أن ‏هناك دولارا واحدا من المدخرات يمكن العثور عليه في ميزانية الحكومة الفيدرالية.‏

وأضاف مكارثي على “تويتر”: بايدن يفضّل أن يكون أول رئيس في التاريخ يتخلف عن سداد الديون، بدلا من المخاطرة بإغضاب الاشتراكيين الراديكاليين، الذين يمنحون الديمقراطيين الآن اتخاذ القرارات”.

President Biden doesn’t think there is a single dollar of savings to be found in the federal government’s budget. He’d rather be the first president in history to default on the debt than to risk upsetting the radical socialists who are calling the shots for Democrats right now. — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 21, 2023

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في مؤتمر صحفي عقد، أمس السبت، إن فريق رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قدم عرضا “كان خطوة كبيرة إلى الوراء”، وسط جهود للتوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الديون الأمريكية.

وقالت:

“في يوم الثلاثاء الماضي، عيّن الرئيس فريقا رفيع المستوى للتفاوض مع فريق مكارثي، واتفق الرئيس ومكارثي على أن أي اتفاق بشأن الميزانية يجب أن يكون صادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفي الليلة الماضية في العاصمة واشنطن، طرح فريق مكارثي عرضا كان خطوة كبيرة إلى الوراء، ويحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة، التي لا يمكن أبدا أن تمرر على مجلسي النواب والشيوخ”.

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وأكدت جان بيرر أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للاجتماع في أي وقت، ويتوقع مقترحات من الممكن أن يمررها كلا الحزبين بطريقة ما.

وأشارت إلى أن “قيادة الجمهوريين هي التي تهدد بوضع أمتنا في حالة عجز عن السداد لأول مرة في تاريخنا، ما لم يتم تلبية مطالب حزبية متطرفة”.

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وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم الاتصال برئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم، بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية، بمجرد اختتام قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وفقا لوكالة “فرانس برس”.