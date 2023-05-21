وزير الخارجية الأمريكي يناشد الجيش السوداني والدعم السريع بالتمسك باتفاق وقف إطلاق النار

ناشد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التمسك بالاتفاق الذي جرى توقيعه، مساء أمس السبت، في جدة، والذي ينص على وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام.

وكتب بلينكن على “تويتر”: ” لقد وقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق – أنظار العالم تراقب”.

In Jeddah, the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces signed the first ceasefire since the conflict began. It is past time to silence the guns and allow unhindered humanitarian access. I implore both sides to uphold this agreement — the eyes of the world are watching. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2023

ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

قوى الحرية والتغيير ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في السودان

يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.