"حماس": اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد عمق الخطر المحدق بالمسجد في ظل الحكومة الصهيونية الفاشية

قال محمد حمادة، المتحدث باسم حركة “حماس” في القدس، اليوم الأحد، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للأقصى يؤكد عمق الخطر المحدق بالمسجد في ظل الحكومة الصهيونية الفاشية.

ونقلت وكالة “شهاب”، صباح اليوم الأحد، عن حمادة أن “الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد؛ يأتي تأكيد على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرف”.

مستوطنون يؤدون طقوساً وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى هذا الصباح pic.twitter.com/9e8NNmdOre — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023

وبدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحام إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، لساحات المسجد الأقصى المبارك. وجاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس: “الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد؛ تأكيدٌ على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف… — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023

وقال المسؤول الفلسطيني إن “محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وإن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد”. وأضاف أبور ردينة أن دخوله “في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الاقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه”.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحة المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية… صور وفيديو

ووصف ما جرى اليوم بأنه خطير ويستدعي التدخل من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس، داعيا إلى تحرك فوري، لافتا إلى أن المساس بالمسجد الاقصى “يعد لعب بالنار وسيدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع”.

השר בן גביר עלה הבוקר להר הבית: “האיומים של החמאס לא יעזרו, אנחנו בעלי הבית על ירושלים ועל ארץ ישראל כולה”@shemeshmicha @kaisos1987 pic.twitter.com/S7Opd7iGqr — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2023

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد اقتحم، صباح اليوم الأحد، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.

وحسب موقع “i24″، قال بن غفير: “سعيد بالمجئ إلى الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل”. وأضاف: “تهديدات حماس لن تساعد، نحن أصحاب القدس”، حسب تعبيره.