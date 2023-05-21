الجيش السوداني: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل المسائل السياسية

أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يقتصر على الجوانب العسكرية والفنية، وإجراءات حماية المدنيين، دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السودانية، والمنشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل: “تقديرا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا علي مواطنينا من تداعيات التمرد المشؤوم وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم، وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة مساء أمس على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع المليشيا المتمردة بتاريخ 20 مايو/ أيار 2023 بمدينة جدة”.

وأضافت: “مدة وقف إطلاق النار قصير المدى 7 أيام تدخل حيّز التنفيذ يوم غدا الاثنين الموافق 22 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء”.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الاتفاق “ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم المليشيا المتمردة منذ بداية اندلاع التمرد، بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية”.

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ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس السبت، على اتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد، بعد انقضاء فترة 48 ساعة، حيث ستتوقف العمليات القتالية وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.