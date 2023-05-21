قرارات سعودية جديدة بخصوص شركات الأدوية

وأوضحت الشركة أنها تستهدف من مثل تلك القرارات “متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة، ورصد أي بلاغات حيال ذلك، وتأكيد دور الشركات المدرجة لمنتجات التجميل، بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية وحالات الاستدعاء وأخطاء التصنيع لأي من منتجات الشركات المدرجة”.

وحسب القرار، فسيطلب من الشركات التي يتعلق بها هذا القرار “تحديد شخص يقوم بمهمات الإبلاغ في حال وجود خلل في المنتجات التابعة للشركة وكذلك التجاوب مع جميع متطلبات البلاغات الواردة للهيئة كالتقارير اللازمة أو تحليل العينات وأي متطلبات خاصة بمعلومات ملف المنتج لضمان سلامة منتجات التجميل المدرجة وذلك عن طريق تسمية الشخص عبر خطاب موثّق”.