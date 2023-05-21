تركيا تعلن ترحيل عشرات المهاجرين الأفغان

أعلنت تركيا ترحيل 137 مهاجرا غير شرعي من حملة الجنسية الأفغانية إلى بلادهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن السلطات في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، اليوم الأحد، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وذكر البيان أن قوات الأمن التركية تمكنت من ضبط المهاجرين الأفغان خلال عمليات أمنية في قوجة إيلي والولايات المحيطة.

وأضاف البيان أن عملية ترحيل المواطنين الأفغان تمت على متن طائرة تابعة للخطوط الأفغانية.

وأوضح البيان أن الطائرة انطلقت من مطار جنكيز توبل في ولاية قوجة إيلي، متوجهة لأفغانستان.