تركيا تعلن ترحيل عشرات المهاجرين الأفغان

أعلنت تركيا ترحيل 137 مهاجرا غير شرعي من حملة الجنسية الأفغانية إلى بلادهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن السلطات في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، اليوم الأحد، بحسب وكالة “الأناضول”.
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أمس, 20:30 GMT
وذكر البيان أن قوات الأمن التركية تمكنت من ضبط المهاجرين الأفغان خلال عمليات أمنية في قوجة إيلي والولايات المحيطة.
وأضاف البيان أن عملية ترحيل المواطنين الأفغان تمت على متن طائرة تابعة للخطوط الأفغانية.
وأوضح البيان أن الطائرة انطلقت من مطار جنكيز توبل في ولاية قوجة إيلي، متوجهة لأفغانستان.
وأشار البيان إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من ولاية قوجة إيلي لبلدانهم منذ مطلع العام الحالي، بلغ 1771.
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