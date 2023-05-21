إسرائيل تجري فحصا لتوابيت فرعونية داخل مستشفى في القدس… صور

نُقل تابوتان فرعونيان، اليوم الأحد، من متحف إسرائيل إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس لإجراء تصوير مقطعي محوسب، وفق إعلام عبري.
وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تم نقل أغطية تابوتين فرعونيين إلى فحص التصوير المقطعي المحوسب في شعاري تسيديك”.
وأوضحت أن عملية الفحص تهدف إلى “تتبع العمليات التي قام بها الحرفيون أثناء تصنيع أغطية التابوتين منذ آلاف السنين”.
מכסי ארונות קבורה ממצרים העתיקה הועברו לבדיקת סי.טי בשערי צדק, במטרה להתחקות אחר הפעולות שביצע האומן בעת ייצור המכסים לפני אלפי שנים. המכסה העתיק ביותר שהועבר מתוארך לסביבות שנת 950 לפני הספירה והיה שייך לזמרת טקסית עבור אחד האלים המצריים@HGoldich קרדיט תמונות: שערי צדק pic.twitter.com/NF5fUroB1Z
من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية: “في عملية معقدة ومنسقة استغرقت عدة أشهر لتنظيمها، تم نقل غطائين لتابوتين مصريين مزينين ومنحتين من خشب الجميز لإجراء فحص بالأشعة المقطعية في شعاري تسيديك”.
وأضافت: “تم تنظيم العملية من قبل أمين القسم المصري وطاقم معامل الترميم في متحف إسرائيل من أجل تتبع الأعمال التحضيرية، التي قام بها الحرفي قبل تزيين أغطية التوابيت”.
במבצע מורכב שארגונו נמשך מספר חודשים הועברו ממוזיאון ישראל, שני מכסי ארונות קבורה בני אלפי שנים לבדיקת סי.טי במרכז הרפואי שערי צדק. מכסי ארונות הקבורה המהווים חלק מהאוסף המצרי של מוזיאון ישראל, ירושלים, נבדקו במטרה לאתר את הפעולות שביצע האומן בעת ייצור המכסים לפני אלפי שנים. pic.twitter.com/aoz9JjpEn4
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