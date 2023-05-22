الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية

رحبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان.

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عبر حسابه على “تويتر”، “الأطراف المتحاربة في السودان للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية”.

وأكد أن “الأمم المتحدة ستواصل مع شركائها القيام بكل ما في وسعهم لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان”.

I welcome news of a temporary ceasefire in Sudan.⁰

Time for the warring parties to silence the guns, allow the safe delivery of humanitarian aid, and restore essential services. We and our partners will continue to do everything we can, led and inspired by local organizations. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) May 21, 2023

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.

الخارجية السودانية تؤكد التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في السعودية

يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.