زيلينسكي يسلم الرئيس الكوري قائمة المساعدات "غير الفتاكة" اللازمة لكييف

صرح رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن نظيره الأوكراني فلادديمير زيلينسكي، سلمه قائمة بالمساعدات التي يريدها “الأسلحة غير الفتاكة”، وستدرس سيئول هذه القائمة “بعناية”.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء، أن “سوك يول اجتمع مع زيلينسكي، اليوم الأحد، في هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في أوكرانيا وسبل دعمها، وفقا للمتحدث باسم المكتب الرئاسي، لي دو- وون”.

وأضاف سوك يول أن “الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي”.

وأبدى زيلينسكي رغبته في “استمرار تقديم المساعدات غير القاتلة”من كوريا الجنوبية.

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وردا على ذلك، قال الرئيس سوك يول إن “بلاده ستبذل جهودها لتوفير الإمدادات التي تحتاجها أوكرانيا حاليا بسرعة، مثل معدات إزالة الألغام ومركبات الإخلاء في حالات الطوارئ”.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في 19 نيسان/ أبريل الماضي، كوريا الجنوبية من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.