الآلية الثلاثية: احترام وقف إطلاق النار في السودان "أمر حاسم" لتسهيل إيصال المساعدات

رحبت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت في السودان.

وقالت الآلية، في بيان لها، إن “احترام وقف إطلاق النار أمر حاسم لتسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية”.

وأوضح البيان، أن “الآلية الثلاثية دعت المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة”.

قوات الدعم السريع ترحب بالاتفاق الجديد مع الجيش السوداني وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

وحثت الآلية الثلاثية الطرفين على “الالتزام بوقف إطلاق النار، المقرر أن يبدأ في الساعة 09:45 مساء بتوقيت الخرطوم في 22 مايو 2023، وتقف على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق نار مدته 7 أيام، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال بسرعة في السودان”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت أن الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.

الجيش السوداني: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل المسائل السياسية

يشار إلى أن القتال بين الجيش، وبين قوات الدعم السريع، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.