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بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة أوغسبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري الألماني

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حقق بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد، الفوز على نظيره أوغسبورغ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

وسجل كل من الإيفواري سباستيان هالر (58 و84) وجوليان براندت (90+3) أهداف دورتموند.
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“بايرن ميونيخ” يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني

13 أبريل, 15:50 GMT
وصعد بوروسيا دورتموند إلى الصدارة بـ 70 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف ومقتربًا من الظفر بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك قبل جولة على النهاية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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