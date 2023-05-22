بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة أوغسبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند، اليوم الأحد، الفوز على نظيره أوغسبورغ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

وسجل كل من الإيفواري سباستيان هالر (58 و84) وجوليان براندت (90+3) أهداف دورتموند. مجتمع “بايرن ميونيخ” يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني وصعد بوروسيا دورتموند إلى الصدارة بـ 70 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف ومقتربًا من الظفر بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك قبل جولة على النهاية.

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