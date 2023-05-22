طاجيكستان تستعيد 112 طفلا وامرأة من سوريا

تسلم سفير دولة طاجيكستان في الكويت، 33 عائلة مكونة من 112 امرأة وطفلا من أسر تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، القاطنين في مخيمات النزوح شرقي سوريا، حيث قامت فرق الهلال الأحمر السوري بنقلهم جوا من مطار القامشلي إلى مطار دمشق الدولي.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، أنه “بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، قام وفد من دولة طاجيكستان برئاسة سفير طاجكستان في الكويت، زبيد الله زبيدوف، اليوم الأحد 21 أيار/ مايو، بالتنسيق مع الدولة السورية، بإجلاء 33 عائلة مكونة من 112 شخصًا جلّهم من الأطفال من أسر تنظيم داعش من الأرامل والأيتام”.

وقالت مصادر محلية لـ “سبوتنيك”، بأن “النساء والأطفال ممن يحملون الجنسية الطاجيكستانية، كانوا يقطنون في مخيمي عين الخضراء المعروف باسم “روج” والهول الخاص بأسر وأطفال “داعش” في ريف محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات “قسد” الموالية لها”.

وأكدت المصادر أن متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة قاموا بنقل النساء والأطفال إلى مطار القامشلي، وتقديم الرعاية الصحية والغذائية لهم قبل نقلهم بطائرة خاصة (عبر شركة أجنحة الشام) إلى دمشق ليتم ترحيلهم إلى بلدهم.

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وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم به السفير الطاجيكي إلى محافظة الحسكة، حيث كانت له زيارات سابقة عديدة بهدف إعادة أطفال ونساء “داعش” إلى بلادهم.