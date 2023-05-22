زعيم المعارضة اليونانية يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية

هنأ زعيم المعارضة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بفوز حزب الديمقراطية الجديدة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتقدم حزب “الديمقراطية الجديدة” اليميني بقوة على حزب “سيريزا” اليساري الذي يتزعمه تسيبراس، حسبما أظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 60%.

بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، حصل الحزب الحاكم على 40.81% من الأصوات و146 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، مقابل 20.06% من الأصوات لسيريزا و71 مقعدا.

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وجاء حزب “باسوك” من يسار الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 11.58% و41 مقعدا، يليه الحزب الشيوعي بنسبة 7.18% و26 مقعدا، وحزب الحل اليوناني اليميني المتطرف بنسبة 4.46% و16 مقعدا.