محافظ الحسكة لـ "سبوتنيك": مياه الشرب ستعود خلال 48 ساعة بعد 9 أشهر من انقطاعها

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وبين صيوح لمراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، أن إعادة تشغيل المحطة سيتم من خلال تزويدها بالكهرباء عبر محطة كهرباء الدرباسية، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الصيانة في محطة توليد كهرباء السويدية وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وكانت المحطة تم تشغيلها بجهود روسية وحكومية سورية مشتركة بالتنسيق مع منظمة “اليونسيف” قبل فترة من الزمن، وذلك بعد توقفها عن العمل لمدة تسعة أشهر متواصلة، حيث عانت المحطة خلال الأيام الماضية من عدد من الأعطال الكهربائية والفنية.

جاء تصريح المسؤول السوري خلال لقائه مع رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن، مساء اليوم الأحد 21 أيار/مايو، حيث بحث معه واقع مياه الشرب بالمحافظة في ظل استمرار إيقاف الضخ من محطة مياه علوك، وضرورة استمرار التعاون لتأمين المياه للأهالي.

وأوضح محافظ الحسكة، أن المحافظة مستمرة بالتعاون مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيادة المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة الأهالي الناجمة عن مفرزات الحصار الجائر المفروض على سورية، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل ما يلزم لتسهيل الإجراءات أمام فريق اللجنة لتنفيذ مهامه بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ بتأمين مياه الشرب للتلاميذ والطلاب خلال فترة تقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وخاصة في ظل عدم توافر مياه الشرب جراء استمرار قطع المياه، وإيقاف الضخ من محطة علوك من خلال تأمين 250 الف عبوة مياه معدنية .

وأكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في سورية “كريستوف مارتن”، أنه سيكون متحدثاً باسم الشعب السوري في كافة المحافل الدولية، وخاصة في العاصمة الفرنسية باريس حيث مقر عمله الجديد.

وبيّن “مارتن” بالتعاون البنّاء مع المؤسسات الحكومية في سورية عموماً ومحافظة الحسكة خصوصًا، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المنطقة وسكانها، من خلال المشاريع الخدمية والإنسانية التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

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وتم في اللقاء بحث احتياجات محافظة الحسكة المختلفة، حيث وعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة الدعم الذي تقدمه اللجنة لقطاعات مياه الشرب والصحة والتربية في المحافظة، بما يخفف معاناة السكان في هذه المجالات، وينعكس إيجاباً على ظروفهم المعيشية والحياتية.

© Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” 1 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” 2 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” 3 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح بعد إعادة تشغيل محطة مشروع أبار علوك 4 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح بعد إعادة تشغيل محطة مشروع أبار علوك 1 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” 2 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” 3 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح، بعد إعادة تشغيل محطة مشروع “أبار علوك” 4 /4 © Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة السورية، الدكتور لؤي صيوح بعد إعادة تشغيل محطة مشروع أبار علوك