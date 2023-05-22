انطلاق مركبة "كريو دراغون" إلى الفضاء وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان

ويتواجد على متن البعثة رائدي الفضاء السعوديان، ريانة برناوي، وعلي القرني، في رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

وقالت سفيرة المملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، “أود أن أشكر كل القائمين على إنجاح برنامج المملكة الطموح في مجال الفضاء، فالشعب السعودي لا يسعه اليوم إلا أن يفخر بأن يرى المملكة تحقق إنجازاً كبيراً بإرسال أول امرأة سعودية عربية مسلمة نحو الفضاء، وهذا يعكس ما تحققه المملكة من خطوات حقيقية وملموسة في إطار تمكين المرأة السعودية وإبراز دورها الريادي والتنموي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.