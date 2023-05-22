مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال

لقيت امرأة مصرعها وفُقدَ شخصان آخران في انهيار جليدي، يوم الأحد، في منطقة باجهانغ في أقصى غربي نيبال.

ضرب الانهيار الجليدي خمسة أشخاص في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي. أنقذ السكان المحليون اثنين، وتم الكشف عن جثة امرأة. وصرح ساتيا كوماري جوشي مساعد قائد المنطقة، بأن “اثنين ما يزالان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”. مصرع 4 أشخاص أثناء انهيار جليدي في جبال الألب الفرنسية… فيديو وقد تم نشر فريق مشترك من قوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية للبحث والإنقاذ”. يعد هذا ثالث حادث من هذا النوع يقع فى نيبال خلال الشهر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي