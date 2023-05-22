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مصرع سيدة وفقدان شخصين في انهيار جليدي أقصى غربي نيبال

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقيت امرأة مصرعها وفُقدَ شخصان آخران في انهيار جليدي، يوم الأحد، في منطقة باجهانغ في أقصى غربي نيبال.

ضرب الانهيار الجليدي خمسة أشخاص في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.
أنقذ السكان المحليون اثنين، وتم الكشف عن جثة امرأة.
وصرح ساتيا كوماري جوشي مساعد قائد المنطقة، بأن “اثنين ما يزالان في عداد المفقودين، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.
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9 أبريل, 16:01 GMT
وقد تم نشر فريق مشترك من قوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية للبحث والإنقاذ”.
يعد هذا ثالث حادث من هذا النوع يقع فى نيبال خلال الشهر الجاري.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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