القوات الروسية تدمر عدة نقاط مراقبة أوكرانية و3 مسيرات استطلاع

دمرت قذائف الهاون الروسية وأطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات خمسة مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك” اليوم الإثنين.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة “زاباد”، سيرغي زيبينسكي، “في سياق العمل العسكري في اتجاه كوبيانسك، أطقم قذائف الهاون ذاتية الدفع عالية الطاقة، بالتعاون مع أطقم الدبابات وأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.. دمرت خمسة مراكز مراقبة للعدو في خط الدفاع لفيلق الجيش الـ11”.
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وأضاف المتحدث، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية دمرت ثلاث طائرات استطلاع أوكرانية بدون طيار من نوع “كوادكوبتر”.
وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس، إلى العدالة.
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