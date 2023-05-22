دراسة حديثة تكشف تأثيرات إيجابية على أذهان الذين أجروا جراحات لإنقاص الوزن

أظهرت دراسة حديثة، أن المرضى الذين كانوا يعانون السمنة المفرطة، وخضعوا لعمليات إنقاص الوزن، تحسَّنت نتائجهم في الفحوصات والاختبارات المعرفية بعد ذلك.

وقالت الدكتورة أماندا كيليان، الباحثة المشرفة على الدراسة من المركز الطبي التابع لجامعة رادبود الهولندية، إن ذاكرة من أجروا تلك العمليات وقدرتهم على التركيز “ما زالت تتحسن حتى بعد مرور عامين من إجراء الجراحة”.

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وأشارت إلى أن الدراسة سجَّلت شواهد على بعض التحسن في تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة لانخفاض ضغط الدم، وهو أمر قد يكون له دور في تقوية الذاكرة وتحسين قدرات التركيز والانتباه.

ولفتت إلى أن “الناس يزداد إقبالهم على ممارسة الرياضة بعد الجراحة، ويتحسَّن مزاجهم”، مضيفة أن فقدان الوزن بعد الجراحة قد يقلل من فرصة الإصابة بأعراض الخرف.