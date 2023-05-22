اخبار العالم

لحظة انهيار لاعب ريال مدريد عقب هتافات عنصرية.. والرئيس البرازيلي يدعمه

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بكى اللاعب البرازيلي، ونجم نادي “ريال مدريد”، فينيسيوس جونيور، عقب تعرضه لهتافات عنصرية، أفقدته أعصابه حتى تعرض للطرد إثر اشتباكه مع حارس مرمى الفريق المنافس.

جاء ذلك خلال مباراة النادي الملكي أمام فالنسيا، في استاد ميستايا، أمس الأحد، حيث خسر نادي العاصمة بهدف نظيف.

وأعلن رئيس البرازيل عن دعمه لفينيسيوس، الذي اتهم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وإسبانيا بالعنصرية، مؤكدا أنه “قوي وسيقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا” وذلك في تغريدة على تويتر.
لكن المباراة المشحونة التي توقفت 10 دقائق وشهدت إلقاء الشرطة القبض على المشجعين المشاركين في الهتافات العنصرية، ألقت بالمزيد من الضغوط على النجم البرازيلي حتى فقد أعصابه واشتبك بعنف مع حارس مرمى فالنسيا، مما دفع الحكم إلى طرده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك