لحظة انهيار لاعب ريال مدريد عقب هتافات عنصرية.. والرئيس البرازيلي يدعمه

بكى اللاعب البرازيلي، ونجم نادي “ريال مدريد”، فينيسيوس جونيور، عقب تعرضه لهتافات عنصرية، أفقدته أعصابه حتى تعرض للطرد إثر اشتباكه مع حارس مرمى الفريق المنافس.
جاء ذلك خلال مباراة النادي الملكي أمام فالنسيا، في استاد ميستايا، أمس الأحد، حيث خسر نادي العاصمة بهدف نظيف.
كاميرا خاصة 📸 توضح لحظة انهيار فينيسيوس بعد تعرضه لهتافات: “فينيسيوس الق*د ؛ الموت لفينيسيوس”.
دموعه تشرح كل شيء والله .. pic.twitter.com/nO1ql2DuPs
— Abdulhadi (@AHADI4) May 21, 2023
وأعلن رئيس البرازيل عن دعمه لفينيسيوس، الذي اتهم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وإسبانيا بالعنصرية، مؤكدا أنه “قوي وسيقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا” وذلك في تغريدة على تويتر.
المضحك أن فينيسيوس في الكورة دي أخد طرد مباشر علي أساس حارس مرمي فالنسيا ولاعب فالنسيا الي كان ماسك فينيسيوس من رقبته دول كانوا بيعملوا مساج لفينيسيوس مثلا. الغباء الأكبر أنشيلوتي الجبان أنه ما أخدتش الفرقة وساب الملعب من البداية من أول لحظات شتايم وعنصرررية الجماهير ضد فينيسيوس. pic.twitter.com/JNUouA9FjW
— 𝙈𝙖𝙢𝙤𝙪𝙙..🥼 (@ma7mod09) May 21, 2023
لكن المباراة المشحونة التي توقفت 10 دقائق وشهدت إلقاء الشرطة القبض على المشجعين المشاركين في الهتافات العنصرية، ألقت بالمزيد من الضغوط على النجم البرازيلي حتى فقد أعصابه واشتبك بعنف مع حارس مرمى فالنسيا، مما دفع الحكم إلى طرده.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك