لحظة انهيار لاعب ريال مدريد عقب هتافات عنصرية.. والرئيس البرازيلي يدعمه

وأعلن رئيس البرازيل عن دعمه لفينيسيوس، الذي اتهم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وإسبانيا بالعنصرية، مؤكدا أنه “قوي وسيقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا” وذلك في تغريدة على تويتر.