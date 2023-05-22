جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أنه أحبط هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ الروسية.

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي: “اعترف المحتجز بأنه بناء على تعليمات من أشخاص أوكرانيين كان عليه ترتيت وتجهيز لهجوم إرهابي”.

وقال: “تم إحباط هجوم إرهابي في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورغ، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، بالتحضير لإشعال النيران في محطة السكك الحديدية وفي مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكرية”.

وأفاد جهاز الأمن الروسي: “تم العثور على مكونات لصنع قنبلة، ومراسلات في “تلغرام” مع أجهزة المخابرات الأوكرانية”.

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