ريابكوف حول تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16": كل أهداف العملية الخاصة قطعا ستتحقق

وقال ريابكوف تعليقا على مسألة إجراءات ونوايا الولايات المتحدة زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك تدريب الطيارين على مقاتلات “إف-16”: “كل شيء كان يسير في هذا الاتجاه، وأي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش، وعرض الأمر كما لو أن كل شيء لم يتم تحديده مسبقًا، لا يترك أي انطباع”.