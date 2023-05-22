لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أيدت اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، في اجتماع بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، القانون الخاص بانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وقال مصدر في مجلس الاتحاد، لوكالة “سبوتنيك”: “اللجنة أيدت القانون الخاص بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا”.

ريابكوف: لا توجد فرصة للعودة إلى معاهدة القوات التقليدية في أوروبا الآن

وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، بعد انقضاء تسع سنوات.