لجنة مختصة بمجلس الاتحاد الروسي تؤيد الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أيدت اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين، في اجتماع بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، القانون الخاص بانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وقال مصدر في مجلس الاتحاد، لوكالة “سبوتنيك”: “اللجنة أيدت القانون الخاص بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا”.
ريابكوف: لا توجد فرصة للعودة إلى معاهدة القوات التقليدية في أوروبا الآن
16 مايو, 09:30 GMT
وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في باريس عام 1990، وتم اعتماد نسخة محدثة من الوثيقة في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، بعد انقضاء تسع سنوات.
كما تم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل أربع دول فقط، وهي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا..
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