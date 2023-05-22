الكرملين: الاتصالات بشأن "صفقة الحبوب" مستمرة ومدة التمديد تنتهي خلال شهرين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من “صفقة الحبوب”، ما يعقد العملية، لكن الاتصالات بشأنه ستستمر.

قال بيسكوف للصحفيين: “أحد المؤشرات على أنه بالرغم من كل جهود الأمم المتحدة غوتيريش يواجه موقفًا غير بناء لبعض الغربيين. وهذا يعقد هذه العملية حقا. مصدر لـ”سبوتنيك”: عقب مفاوضات صعبة .. روسيا تظهر حسن النية بشأن تمديد صفقة الحبوب وأضاف بيسكوف، قائلا: “ربما هذا يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود، لكن رغم ذلك فإن الاتصالات مستمرة حاليا”. وتابع بيسكوف، بالقول: “نعم، تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، ولكن شهرين هي فترة قصيرة إلى حد ما وستنتهي بسرعة”.

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