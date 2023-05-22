حاكم بيلغورود يؤكد تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى أراضي المقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت قرية غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وتتخذ القوات العسكرية والأمنية جميع الإجراءات للقضاء عليها.

وكتب غلادكوف في قناته على “تلغرام”: “دخلت مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أراضي غريفورون، وتتخذ القوات المسلحة الروسية، مع حرس الحدود، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الفيدرالي التدابير اللازمة للقضاء عليها”.

وأضاف الحاكم أنه سيبلغ عن التفاصيل.

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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).