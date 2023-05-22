الأردن يعلن استئناف استيراد النفط الخام العراقي بعد التوقف شهر

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن استئناف استيراد النفط الخام العراقي، بعد أن توقف منذ الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، معلنة فيه أنه “تم حتى الآن نقل 80 ألف برميل”.

وأشارت مديرة مديرية النفط والغاز في الوزارة، المهندسة إيمان عواد، في البيان، إلى أنه “استنادا الى توقيع مذكرة، وعقد تجهيز النفط العراقي، تم استئناف نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن، وتم تحميل 422 صهريجا بالنفط الخام العراقي، بكمية إجمالية بلغت 105 آلاف برميل، وصل منها إلى المملكة قرابة 300 صهريج محملة بنفط كركوك العراقي، وبكمية 80 ألف برميل تم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية”.

وتابعت عواد، مبينة أن “كميات النفط المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام”.

ومع مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، توقف استيراد براميل النفط من العراق، وذلك عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بها، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

الأردن يستأنف وارداته من النفط الخام العراقي