أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء… فيديو

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت الهيئة فيديو استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية، لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.

طاقم محطة الفضاء الدولية يستقبلون رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 على متن المحطة، للشروع في أداء مهمتهم العلمية لخدمة البشرية. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/nueGphaboY — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

تابعوا البث المباشر لوصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 https://t.co/G0H4a0FHG3 — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

وبعد وصولهما محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان، التمر والماء.

رائدا الفضاء السعوديان “علي القرني” و”ريانة برناوي” يتناولان التمر والماء بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية. #نحو_الفضاء pic.twitter.com/JzivNdyuv1 — قناة السعودية (@saudiatv) May 22, 2023

وأعلنت شركة “سبيس إكس”، أمس الأحد، أن صاروخ “فالكون 9” محمل بمركبة “كريو دراغون” مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.

مجتمع أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء