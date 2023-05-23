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أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء… فيديو

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الاثنين، عن وصول أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت الهيئة فيديو استقبال طاقم محطة الفضاء الدولية، لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
وبعد وصولهما محطة الفضاء الدولية، تناول رائدا الفضاء السعوديان، التمر والماء.
وأعلنت شركة “سبيس إكس”، أمس الأحد، أن صاروخ “فالكون 9” محمل بمركبة “كريو دراغون” مع طاقم مؤلف من 4 أشخاص انطلق من فلوريدا، من بينهم رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلي القرني.
مجتمع

أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء

05:56 GMT
وتحمل مهمة برناوي والقرني في محطة الفضاء الدولية، أهدافا سامية لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، من خلال مجموعة الأبحاث التي سيجريها رواد الفضاء في مجالات الصحة واستدامة البيئة”، وتمنت لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة إلى أرض الوطن، بحسب الوكالة السعودية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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