أول رائدي فضاء سعوديين يصلان محطة الفضاء الدولية ويتناولان التمر والماء… فيديو

طاقم محطة الفضاء الدولية يستقبلون رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 على متن المحطة، للشروع في أداء مهمتهم العلمية لخدمة البشرية.
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/nueGphaboY
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
الحمدلله على سلامتكم يا أبطال 🇸🇦@Astro_Rayyanah @AstroAli11
السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/4Mqedx5wMP
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
تابعوا البث المباشر لوصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 https://t.co/G0H4a0FHG3
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
رائدا الفضاء السعوديان “علي القرني” و”ريانة برناوي” يتناولان التمر والماء بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية. #نحو_الفضاء pic.twitter.com/JzivNdyuv1
— قناة السعودية (@saudiatv) May 22, 2023
أول رسالة بالفيديو للرائدين السعوديين من الفضاء
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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