حميدتي يعلن أن قوات الدعم السريع لن تتراجع حتى تنهي "انقلاب الجيش السوداني"

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مساء اليوم الاثنين، أن “قواته لن تتراجع حتى تنهي انقلاب الجيش”.

وقال حميدتي، في رسالة صوتية عبر حسابه على “تويتر”، إن “الدعم السريع ليس لديها مشكلة مع القوات المسلحة”، مؤكدا أن المشكلة الآن مع ما وصفها “فئة انقلابية تريد تدمير السودان”.

وأضاف: “أقول للبرهان أنت فاقد للشرعية وجميع قراراتك لا تسمن ولا تغني من جوع”، مشيرا أن “قواته لن تتراجع عن العودة للمسار الديمقراطي وإنهاء الانقلاب ومحاكمة الانقلابيين”، على حد وصفه.

رسائل لجماهير شعبنا العظيم ولأشاوس قوات الدعم السريع pic.twitter.com/8NBgaPthLI — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 22, 2023

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أصدر الجمعة الماضية، مرسوما دستوريا بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، من منصبه.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن قرار إعفاء حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة يسري ابتداءً من يوم 19 مايو/ أيار 2023، كما وجّه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

وتدور منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ أكثر من شهر.