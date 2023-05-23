محلل سياسي سوري: لـ"الناتو" حصة وفيرة من الهزيمة في أرتيوموفسك

حصري

وأشار دنورة، في تصريح خاص لمراسل “سبوتنيك” في دمشق، إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمدينة أرتيوموفسك في أنها مثلت عائقًا عسكريًا واستراتيجيًا أمام تقدم القوات الروسية نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، اللتين تعتبران من آخر المدن المتبقية تحت سيطرة القوات الأوكرانية ووحدات النازيين الجدد في جمهورية دونيتسك.

وأضاف دنورة: “تمثل هذه المدينة أواخر ما يقع خارج السيطرة الروسية من إقليم دونباس، الذي يمثل واحدًا من أهم الأقاليم الصناعية في أوكرانيا (وفق حدودها السابقة)، رغم أن فيها غالبية سكانية روسية، وتعتبر تاريخيًا امتدادًا مؤكدًا للأرض الروسية، حيث عادت لتكون ضمن حدود جمهورية روسيا بعد الاستفتاء الذي أُجري في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي”.

معركة باخموت… مشهد هام في صراع الإرادات

وتابع دنورة: “مثلت معركة أرتيوموفسك مشهدًا هامًا في صراع الإرادات بين روسيا من جهة، وقوات زيلينسكي وحلف “الناتو” من جهة أخرى، حيث لم يدخر الأطلسي جهدًا ماديًا ولوجستيًا واستخباريًا لمحاولة إفشال المسعى الروسي لتحرير المدينة، وبذل في سبيل ذلك كل ما أمكنه من دعم بالمال والسلاح والذخيرة دون جدوى، ناهيك عن الخسائر الهائلة في أرواح الجنود الأوكرانيين، ومن هنا فالفشل في أرتيوموفسك لم يكن من نصيب قوات زيلينسكي وحدها، بل كان للأطلسي حصة مهمة من هذه الهزيمة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “سبوتنيك” ترصد لحظة رفع العلم الروسي على آخر مباني أرتيوموفسك المحررة… فيديو

الأوكرانيون استنزفوا تحضيراتهم لشن هجوم الربيع

وأردف دنورة: “استثمر نظام زيلينسكي كثيرًا في البعد المعنوي للمعركة، واصفًا أرتيوموفسك بأنها الحصن المنيع أمام التقدم الروسي، ومحاولًا أن يضفي على قواته في المدينة سمة الصمود الأسطوري والقدرة الحربية الفائقة والبعد “الأيقوني” في مواجهة الجيش الروسي، وبذلك يكون زيلينسكي قد تعرض وقواته ومؤيديه لنكسة معنوية خطيرة رغم الحجم الهائل من الدعم الغربي الذي يتلقاه.

وفي السياق نفسه، رغب زيلينسكي ومن ورائه حلف الناتو أن يستنزفوا القوات المسلحة الروسية، في إطار حرب مدن معقدة تسير فيها المعارك من شارع إلى شارع ومن بناء إلى بناء، ولكن المشهد في المحصلة كان معاكسًا.

وفقد الأوكرانيون في أرتيوموفسك نخبة من قواتهم التي لا تزال لديها إرادة للقتال، واستهلكوا عمليًا من القدرات البشرية واللوجستية ما استنزف إلى حد واضح تحضيراتهم لشن هجوم الربيع، والذي تأخر حتى كاد فصل الربيع أن ينتهي، فقد أدى القتال في أرتيوموفسك هذا الشتاء إلى استنزاف احتياطيات الذخيرة وإلى خسائر فادحة في بعض الوحدات الأوكرانية ذات الخبرة، حسبما جاء في الصحف الغربية، حيث باتت بعض التسريبات الأمريكية ترجح أن لا ينجح هجوم الربيع الأوكراني في إحداث تغيرات ذات أهمية في ميزان القوى بين الجانبين”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعلن تحرير “أرتيوموفسك” رسميا وتحييد 430 جنديا أوكرانيا

نظام كييف أمام خيارين… أحلاهما مُر

وختم المحلل الاستراتيجي السوري حديثه لـ”سبوتنيك”: “هنا يقف نظام زيلينسكي أمام أحد مسارين؛ إما شن هجوم بقوات وإمكانيات غير قادرة على إحداث نتائج تغير خريطة الصراع، وبكلف وأثمان بشرية ومادية باهظة، وبالتالي سيكون ذاك الهجوم بمثابة الوقفة الأخيرة لقوات زيلينسكي ولنظامه، أو القبول بالأمر الواقع الراهن، والتفاوض من موقع الاعتراف بالحقائق التي يفرضها ميزان القوى الحالي على الأرض، لا سيما أن فشل قوات زيلينسكي رغم الدعم الغربي الهائل، سينعكس على قناعة الغرب بقدرات القوات الأوكرانية وكفايتها في هذه المواجهة”.