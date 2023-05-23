المغرب يعلن عن موقفه من الصراع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب يتخذ موقفا محايدا من الأزمة في أوكرانيا.

وقال بوريطة، عقب لقاء مع نظيره الأوكراني: “المغرب ليس بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع في أوكرانيا”.

وتابع بوريطة: “الرباط قلقة من الصراع في أوكرانيا لأنه يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، وله عواقب اقتصادية سلبية، بما في ذلك بالنسبة للمغرب”.

وأضاف: “المغرب لديه علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ويدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذا النزاع”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن دميتري كوليبا، ذهب في جولة ثانية لأفريقيا وبدأها في زيارة إلى المغرب.

وبحسب وكالة “المغرب العربي” للأنباء، فإن زيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى المغرب هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أوكراني إلى المغرب منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.

في وقت سابق، أعلن الدبلوماسيون العرب مرارًا وتكرارًا حياد دول المنطقة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.