القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 16 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 عيارا من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقالت البعثة، “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 16 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وفي اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 12 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم. وفي غورليفكا أطلق قذيفتي مدفعية من عيار 155 ملم و 152 ملم. وفياسينوفاتسكي، سجل قصف مدفعي من عيار 155 ملم وقصف مدفعي من نفس العيار على بلدة فيليكونوفوسيلكوفسكوي”.

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وتعرضت مناطق في أربعة مستوطنات في الجمهورية للقصف، وهي غورلوفكا وكاشتانوفو ودونيتسك وأوروجاينو.