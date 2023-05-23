رئيس الوزراء الروسي يفتتح زيارته للصين بالمشاركة في منتدى أعمال بشنغهاي.. فيديو

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.

تبدأ الزيارة بزيارة شانغهاي حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.

في اليوم التالي، سيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.

خلال هذه الزيارة، من المتوقع أن يتم مناقشة القضايا الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والصين.

وسيتركز الاهتمام بشكل خاص على التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة، ومن المتوقع أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في نهاية المحادثات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، قد أعرب يوم الجمعة الماضي، عن الأمل في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المرتقبة إلى الصين بتعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وبكين وإعطاء دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي .

يذكر أن الرئيس الصيني قد زار روسيا قبل شهرين، وتم التوقيع بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدد من الوثائق المشتركة.

رئيس الوزراء الصيني يشيد في اتصال مع ميشوستين بتطور علاقات الشراكة بين بكين وموسكو