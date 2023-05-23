انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني

أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن القرية الحدودية “كراسنوأوكتيابيرسكي” تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب قصف الجيش الأوكراني.
وقال ستاروفويت في قناته على تطبيق “تلغرام”:
“تم قصف قرية كراسنوأوكتيابيرسكي في منطقة غلوشوفسكي من قبل أوكرانيا. نتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي عن القرية. لم يصب أحد”.
وأشار حاكم مقاطعة كورسك إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية
أمس, 23:52 GMT
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن خسارة أوكرانيا لمدينة آرتيوموفسك الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لتلك الخسارة.
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