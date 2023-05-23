انقطاع الكهرباء عن قرية حدودية في روسيا بعد قصف الجيش الأوكراني

“تم قصف قرية كراسنوأوكتيابيرسكي في منطقة غلوشوفسكي من قبل أوكرانيا. نتيجة لذلك، انقطع التيار الكهربائي عن القرية. لم يصب أحد”.

وأشار حاكم مقاطعة كورسك إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى القرية للتعامل مع الوضع.

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أعمال التخريب الأوكرانية في مدينة بيلغورود تهدف إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن خسارة أوكرانيا لمدينة آرتيوموفسك الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لتلك الخسارة.