القوات الإسرائيلية تدمر منزل عائلة معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب

دمرت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة منزل عائلة القتيل الفلسطيني، معتز الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله منفذ عملية في تل أبيب، وسوت المنزل بالأرض بعيد تفجيره بواسطة القنابل وأصابع الديناميت.

رام الله – سبوتنيك. واندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي وأهالي القرية، ما أدى لإصابة شاب بجروح بشظايا رصاص جنود الجيش الإسرائيلي في حين أُصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع، بعد أن دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة نعلين قبل تفخيخ المنزل وتفجيره.

ومن جانبه، قال شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك”، أن ” قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا، حيث حاصرته قبل ذلك حين اقتحمت القرية بأكثر من خمسين مركبة عسكرية”.

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وأضاف، “فرضت قوات الاحتلال حصارا على البلدة وأغلقت مداخلها واقتحمت منزل الخواجا والمنازل المجاورة وأخلتها من السكان قبل التفجير، حيث شرعت وحدات الهندسة الإسرائيلية بأخذ مقاسات المنزل قبل نسفه بساعات”.