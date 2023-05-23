سلطات مقاطعة بيلغورود تواصل تطهير المنطقة بعد تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن وزارة الدفاع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية تواصل تطهير منطقة “غريفورونسكي” في مقاطعة بيلغورود، حيث تسللت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية عبر الحدود.
وأشار غلادكوف في بيان نشره على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام”، صباح اليوم الثلاثاء، قال فيه: “فيما يتعلق بالوضع في منطقة غريفورونسكي تواصل وزارة الدفاع تطهير المنطقة جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون”.
وناشد غلادكوف سكان منطقة غريفورونسكي بأخذ الحيطة والحذر وإبلاغ السلطات المحلية والأمنية في حال رصد أي مجموعات مشبوهة في المنطقة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بيلغورود الروسية يكشف عن هجمات أوكرانية بواسطة المسيرات
أمس, 22:39 GMT
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن القوات الأوكرانية ضربت عدة مناطق في المقاطعة بالمسيرات دون وقوع إصابات.
وكتب غلادكوف في قناته على تطبيق “تلغرام”: “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قرية بوريسوفكا. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. أسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على أحد المباني الإدارية، ولم ينتج عنه حريق، تحطم السقف”.
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