الدوري الإيطالي.. خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس وتراجعه إلى المركز السابع

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خصم عشر نقاط من رصيد نادي يوفنتوس في الموسم الحالي.

وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان رسمي، إن “محكمة الاستئناف الفيدرالية، عاقبت فريق يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، ليتم الوفاء بها هذا الموسم، بسبب مخالفات مالية في صفقات انتقال اللاعبين لتوليد دخل أكبر في انتقالاتهم”.

وكان المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيبي شيني، الذي يتولى القضية منذ مطلع 2022، طالب بخصم 11 نقطة من “البيانكونيري”، إلا أن محكمة الاستئناف، قررت خفض نقطة من طلب المدعي العام.

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ورغم مطالبة المدعي العام بمعاقبة عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم نائب رئيس النادي سابقاً التشيكي بافيل نيدفيد، بالتجميد لمدة ثمانية أشهر عن أي أنشطة متعلقة بكرة القدم، إلا أن المحكمة برأتهم جميعاً من التهم التي كانت موجهة ضدهم.