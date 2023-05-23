القوات الأوكرانية تحاول استعادة المواقع المفقودة في اتجاه كراسني ليمان

قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “المركز”، إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة مواقعها المفقودة في اتجاه كراسني ليمان، لكن المدفعية الروسية لم تسمح لها بالقيام بذلك.

وأضاف سافتشوك: “في اتجاه تورسك في منطقة غابات سيريبريانسك، حاول العدو من لواء الطيران 81، واللواء الآلي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، استعادة المواقع المفقودة”.

وتابع: “إلا أن وحدات المدفعية لم تسمح بذلك، ما أدى إلى تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات”.

وقال سافتشوك إن “القصف المدفعي أصاب مناطق تمركز القوة البشرية والقوة النارية ومعدات القوات الأوكرانية. وقصفت طائرات مجموعة ” المركز” معاقل ونقاط الانتشار المؤقت للعدو”.

وبحسب وزارة الدفاع، خلال الـ24 الساعة الماضية، حيدت مجموعة “المركز” نحو 55 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتين مدرعتين و3 سيارات ومدافع “هاوتزر” في اتجاه كراسني ليمان.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).