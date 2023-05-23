الخارجية الصينية: التعاون بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أطراف ثالثة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن التعاون الروسي الصيني ليس موجهًا ضد دول ثالثة، وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لبكين للمشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني.

وقالت نينغ في إفادة صحفية: “دأبت الصين على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة”.

وأضافت: “التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا يخضع لنفوذها”.

ونوهت بأن الصين “تعارض دائما العقوبات الأحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي لا أساس لها في القانون الدولي وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن”.

ميشوستين: الغرب فشل في كسر الاقتصاد الروسي

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.

تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.

وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.