رئيس جهاز الاستخبارات الألماني يتحدث عن وضع روسيا وقوتها عسكريا

أقر رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية، برونو كال، بأنه “لم ير أي علامات ضعف لروسيا على المستوى العسكري”، وذلك بعد مرور سنة على إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال رئيس الاستخبارات الألمانية خلال مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية: “ما زالت روسيا قادرة على القتال على المدى الطويل، وتزويد القوات بالعسكريين والأسلحة والذخيرة”.

ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك شك في الضعف في هذا الصدد أو أن موسكو قد تقلص أنشطتها قريبًا.

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