إعلام: مذكرة اعتقال ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أبلغت ألمانيا، اليوم الاثنين، “السلطات اللبنانية شفهيا بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، وذلك على وقع جرائم غسيل أموال واختلاس.

وأفادت قناة “الجديد” اللبنانية بأنها حصلت على معلومات تؤكد أن “الادعاء العام الألماني أبلغ القضاء اللبناني بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

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وكان القضاء الفرنسي أصدر، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.

وحسب بيان صادر عن مكتب رياض سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.

وأكد البيان أن “القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك”.

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وأفاد البيان بأن حاكم مصرف لبنان يعتزم “الطعن على القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين”، حسب تعبيره.