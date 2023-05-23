مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نحن على دراية بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض قرب نطنز

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، إن بلاده على علم بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز.

وقال هنغبي في كلمة له خلال مؤتمر “هرتسليا 2023”: “بالنسبة للمنشأة التي تمت إقامتها عميقا تحت الأرض قرب نطنز، نحن على علم بمحاولة الإيرانيين نقل مواقعهم النووية تحت الأرض”.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية وصحيفة “إسرائيل اليوم”: “نتمنى ألا نضطر لحل حركي للنووي الإيراني، ونحن مستعدون أيضا لوضع لا يكون هناك مفر معه من المواجهة، لكننا نأمل أيضا أن يعمل الأمريكيون والعالم بأسره على منع واقع نووي”.

ראש המל”ל צחי הנגבי על המתקן התת קרקעי שנחפר עמוק סמוך לנתנז: אנחנו מכירים את הניסיון של האיראנים להעביר את המתקנים שלהם למתחת לקרקע. אנחנו מקווים לא להגיע לפתרון קינטי לגרעין האיראני ונערכים גם לסיטואציה שלא יהיה מנוס מעימות@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2023

وتابع: “هذا ليس بالأمر المفاجئ، هذا هو النهج الإيراني لنقل منشآت تحت الأرض لحمايتها. وهذا بالطبع يحد من القدرة على الهجوم، لكن ما يمكن قوله هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه”.

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ومضى بقوله: “لا أريد أن أقول أن لدى إسرائيل أو غير إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات ولكن نتمنى ألا يكون الحل هجوما على الإطلاق”.