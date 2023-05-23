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مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نحن على دراية بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض قرب نطنز

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، إن بلاده على علم بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز.

وقال هنغبي في كلمة له خلال مؤتمر “هرتسليا 2023”: “بالنسبة للمنشأة التي تمت إقامتها عميقا تحت الأرض قرب نطنز، نحن على علم بمحاولة الإيرانيين نقل مواقعهم النووية تحت الأرض”.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية وصحيفة “إسرائيل اليوم”: “نتمنى ألا نضطر لحل حركي للنووي الإيراني، ونحن مستعدون أيضا لوضع لا يكون هناك مفر معه من المواجهة، لكننا نأمل أيضا أن يعمل الأمريكيون والعالم بأسره على منع واقع نووي”.
وتابع: “هذا ليس بالأمر المفاجئ، هذا هو النهج الإيراني لنقل منشآت تحت الأرض لحمايتها. وهذا بالطبع يحد من القدرة على الهجوم، لكن ما يمكن قوله هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه”.
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ومضى بقوله: “لا أريد أن أقول أن لدى إسرائيل أو غير إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات ولكن نتمنى ألا يكون الحل هجوما على الإطلاق”.
وتتهم إسرائيل ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية، ولاسيما إنتاج الكهرباء.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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