الخارجية الهولندية تعلق على خطة السلام الصينية بشأن أوكرانيا

صرّح وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا، اليوم الثلاثاء، بأن هولندا تعتبر خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا “قيّمة”.

وقال هوكسترا متحدثا للصحفيين في بكين، نُشرت المقابلة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الهولندية: “نرى نقاطًا قيّمة في خطة السلام الصينية بشأن الحرب في أوكرانيا، مثل ضمان الأمن النووي وتنفيذ صفقة حبوب البحر الأسود”.

وأشار إلى أن هولندا تتفق مع موقف الصين بشأن أهمية منع استخدام أسلحة الدمار الشامل.

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اقترحت السلطات الصينية في فبراير/ شباط، خطتها للسلام. وتشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكونون جاهزين لذلك في الغرب وفي كييف.