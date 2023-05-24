السعودية.. تنفيذ محاكاة ثانية لنقل وتفويج الحجاج في المشاعر المقدسة

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنها بدأت في تنفيذ تجربة ثانية لنقل وتفويج الحجاج في المشاعر المقدسة.
ووفقا لبيان نشرته جريدة “عكاظ”، فإن هذه التجربة تأتي “في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الوزارة استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1444هـ”.
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وتتضمن التجربة حسب الوزراة “محاكاة لتفويج 3000 حافلة في وقت واحد ما بين نقل ترددي وآخر تقليدي، تابعة لـ 57 شركة نقل، حُددت لهم بحسب الطاقة التشغيلية 37 مسار حركة، يُشارك فيها 107 مكاتب خدمة و19 شركة تقدم خدمات ميدانية في المشاعر المقدسة”.
واشتملت كذلك على محاكاة “6 عمليات تفويجية، هي: التفويج من مقرات السكن في مكة المكرمة إلى مشعر منى، ثم التصعيد إلى مشعر عرفة، أو التصعيد من مشعر منى إلى عرفة، تليها مرحلة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ثم النفرة من مزدلفة إلى مشعر منى، ومنها إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع”.
يشار إلى أن الوزارة السعودية كانت أجرت محاكاة أولى لهذه العمليات التفويجية، قبل 3 أشهر، وتضمنت تفويج 1300 حافلة دفعة واحدة خلال نحو 3 ساعات ونصف.
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