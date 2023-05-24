السعودية.. تنفيذ محاكاة ثانية لنقل وتفويج الحجاج في المشاعر المقدسة

واشتملت كذلك على محاكاة “6 عمليات تفويجية، هي: التفويج من مقرات السكن في مكة المكرمة إلى مشعر منى، ثم التصعيد إلى مشعر عرفة، أو التصعيد من مشعر منى إلى عرفة، تليها مرحلة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ثم النفرة من مزدلفة إلى مشعر منى، ومنها إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع”.