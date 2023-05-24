العراق يخطط لضم مقاتلات "رافال" الفرنسية… ما هي قدرات قواته الجوية وترتيبها عالميا؟

يصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 45 عالميا ويمتلك مئات الطائرات الحربية، التي تشكل قوة جوية تصنّف في المرتبة رقم 29 بين أضخم القوات الجوية في العالم.

وتصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة الـ 3 خليجيا بعد كل من القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الإيرانية، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.

الجيش العراقي: مساع لضم مقاتلات “رافال” الفرنسية إلى الأسطول الجوي

كما تشير إحصائيات الموقع إلى أن القوات الجوية العراقية تحتل المرتبة رقم 8 بين أضخم القوات الجوية في الشرق الأوسط.

ما هو عدد طائرات القوات الجوية العراقية وأنواعها؟

يمتلك الجيش العراقي 361 طائرة حربية من طرازات متنوعة، تجعل قواته الجوية في المرتبة الـ 29 عالميا، وتضم:

26 مقاتلة. 33 طائرة هجومية. 16 طائرة نقل عسكري. 112 طائرة تدريب. 21 طائرة مهام خاصة. 164 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.

ويواصل العراق تطوير قدرات قواته الجوية بأنواع مختلفة من الطائرات، وكان آخرها ما أعلن عنه اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الذي أوضح أن بغداد تسعى لامتلاك أسطول جوي يضم طائرات متعددة الأغراض ومنها مقاتلات “رافال” الفرنسية.