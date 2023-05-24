الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي

وقال غباش في لقاء مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: “نحن ندرك جيدًا أن لروسيا علاقات تاريخية وطيدة مع العالم العربي، وفي هذا الصدد، تعتمد روسيا بحق على المعاملة بالمثل، وقد تم التأكيد أخيرا على العلاقات مع بلدنا بشكل خاص”.