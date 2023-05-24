الإمارات: روسيا تعتمد بحق على صداقة العالم العربي

أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، صقر غباش، أن روسيا تعتمد على المعاملة بالمثل في علاقات الصداقة مع العالم العربي، ومواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة في الشؤون الدولية متقاربة أو متطابقة.
وقال غباش في لقاء مع رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو: “نحن ندرك جيدًا أن لروسيا علاقات تاريخية وطيدة مع العالم العربي، وفي هذا الصدد، تعتمد روسيا بحق على المعاملة بالمثل، وقد تم التأكيد أخيرا على العلاقات مع بلدنا بشكل خاص”.
وتابع: “نحن سعداء لأن مواقفنا في الشؤون الدولية قريبة أو متطابقة، ونقدر تقديراً عالياً نهج روسيا في إدارة الأزمات، ونقدر تقديراً عالياً فرصة التفاعل في مختلف المنصات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
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أمس, 12:41 GMT
ونقل غباش في كلمته تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ماتفيينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي السياق نفسه، أشارت ماتفيينكو إلى أن زيارة غباش إلى روسيا ذات أهمية كبيرة وستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات الروسية الإماراتية برمتها.
وقالت ماتفيينكو: “على الرغم من الوضع الدولي الصعب، تواصل بلداننا التفاعل النشط في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات”.
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