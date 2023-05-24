طائرة مسيرة تسقط عبوة ناسفة بإقليم بيلغورود الروسي ولم تقع إصابات

وقال غلادكوف على تيليغرام: “تم إلقاء جسم ناسف من طائرة بدون طيار على الطريق في بيلغورود. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تحدث أي إصابات بشرية، وتضررت سيارة”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، وأربع مركبات مصفحة، وخمسة شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.