أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم إقليم بيلغورود الروسي، يوم الأربعاء، بأن طائرة بدون طيار ألقت جسمًا ناسفًا على الطريق في إقليم بيلغورود الروسي، مما أدى إلى تلف سيارة.
وقال غلادكوف على تيليغرام: “تم إلقاء جسم ناسف من طائرة بدون طيار على الطريق في بيلغورود. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تحدث أي إصابات بشرية، وتضررت سيارة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تظهر خسائر المخربين الأوكرانيين في مقاطعة بيلغورود… فيديو
أمس, 19:07 GMT
وأضاف الحاكم أن خبراء تفكيك القنابل والخدمات العملياتية يعملون في الموقع.
ويوم الإثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في الإقليم، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، وأربع مركبات مصفحة، وخمسة شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.
وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
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