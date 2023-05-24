بوتين يلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم، وسيكون الموضوع المركزي للفعالية هو “الاندماج الأوراسي في عالم متعدد القطبيات”.

يتزامن المنتدى الاقتصادي الأوراسي مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المراقبة.

بوتين: لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كل الفرص ليصبح قطبا قويا في عالم متعدد الأقطاب

وسيشارك بوتين في المنتدى في 25 مايو/آيار وسيتم مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وتترأس روسيا في 2023 هيئات الاتحاد.

وكان بوتين قد أكد في خطابه لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يناير/كانون الثاني، أن “الاتحاد لديه جميع الإمكانات ليصبح واحدًا من القطبين القويين والمستقلين والذاتيين في عالم متعدد الأقطاب” وأن يكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تسعى للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.