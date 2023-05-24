الخارجية الفرنسية: يمكن للصين أن تلعب دورا بناء في استعادة السلام إلى أوروبا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن الصين يمكن أن تلعب دورًا بنّاءً في استعادة سلام عادل ومستدام إلى أوروبا، وذلك عقب زيارة الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية لي هوي، إلى فرنسا.
وأشارت الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي إلى أن لي تم استقباله في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، حيث عقد محادثات مع فريديريك موندولوني، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الوزارة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام صيني: الغرب يستعد للمفاوضات المستقبلية بشأن أوكرانيا
20 مايو, 00:25 GMT
وجاء في البيان نقلاً عن تصريحات موندولوني الذي أكد أن العودة إلى السلام “في مصلحة الجميع”: “رحب المدير العام بزيارة لي هوي إلى أوروبا، وكذلك بتجديد الحوار بين الصين وأوكرانيا. ولاحظ أن فرنسا مقتنعة بأن الصين يمكنها أن تلعب دورًا بناءً في استعادة سلام عادل ومستدام إلى أوروبا في إطار القانون الدولي وعلى وجه الخصوص سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”.
كما أشارت الوزارة إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي ما زالتا ملتزمتين بدعم أوكرانيا “على المدى الطويل وفي جميع المجالات”، مضيفة أن وزيري الخارجية الفرنسي والصيني يعتزمان “الحفاظ على اتصال مباشر لمناقشة هذه القضية الأساسية”.
وفي منتصف مايو/آيار، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن لي سيزور أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا ابتداءً من 15 مايو/آيار لبحث التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا.
وفي 24 فبراير/شباط 2023، بعد عام من بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أصدرت بكين وثيقة تحمل 12 نقطة بعنوان “موقف الصين بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا”، دعت فيها إلى احترام سيادة جميع الدول ووقف العمليات العدائية واستئناف المحادثات السلمية بين موسكو وكييف.
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