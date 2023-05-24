القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 20 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أطلقت 104 قذيفة مختلفة.
ووفقًا لبيان الممثلية: “خلال الساعات الـ24 الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 20 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على جبهة دونيتسك، قام العدو بـ14 قصفًا باستخدام الراجمات الصاروخية والمدفعية عيار 155 ملم. على جبهة غورلوفكا، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى جبهة ياسينوفاتسكي، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 155 ملم. وتم إطلاق 104 قذيفة مختلفة”.
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أمس, 11:51 GMT
وأشار البيان إلى أن أربعة مناطق تعرضت لنيران القوات الأوكرانية: غورلوفكا (منطقة مدينة المركزية)، ياسينوفاتا، دونيتسك (مناطق كويبيشيفسكي، كيروفسكي، بيتروفسكي)، ماكييفكا (مناطق كيروفسكي وتشيرفونوغفارديسكي).
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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