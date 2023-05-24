القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفقًا لبيان الممثلية: “خلال الساعات الـ24 الماضية، أفادت الممثلية بوقوع 20 حادثة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. على جبهة دونيتسك، قام العدو بـ14 قصفًا باستخدام الراجمات الصاروخية والمدفعية عيار 155 ملم. على جبهة غورلوفكا، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 152 ملم. وعلى جبهة ياسينوفاتسكي، تعرضت لـ3 قصفات بالمدفعية عيار 155 ملم. وتم إطلاق 104 قذيفة مختلفة”.