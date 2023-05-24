القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية بصواريخ "إيغلا"

أسقط العسكريون الروس، صباح اليوم الأربعاء، مروحية أوكرانية من طراز “مي-8” في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات “إيغلا”.

موسكو – سبوتنيك . وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “زاباد” الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة “سبوتنيك”: “في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز “مي-8” معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات “إيغلا” في منطقة مدينة لوزوفايا”.

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وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة “بانتسير-إس” المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.

وأضاف زيبينسكي، أن الفصائل الهجومية للجيش السادس دمرت موقع مراقبة وخمسة مخابئ وما يصل إلى فصيل من الجنود الأوكرانيين من اللواء الميكانيكي الرابع عشر المنفصل ولواء الدفاع الإقليمي 105 في منطقتي ماسيوتوفكا ومولشانوفو.

وقال رئيس المركز الصحفي، إن “أطقم مدفعية “مستا-إس” ذاتية الحركة دمرت في منطقة زابادنويه رادار مضاد للبطاريات”.

وأوضح أن المقاتلات الهجومية الروسية شنت ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات من القوة البشرية والأسلحة والعتاد العسكري للواء الميكانيكي الرابع عشر ووحدات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.