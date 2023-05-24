الحكومة الروسية: العلاقات بين روسيا والصين وصلت لمستوى عال غير مسبوق

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد حاليًا مستوى غير مسبوق من التقدم.

وقال ميشوستين خلال الاجتماع مع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في الصين: “قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني [شي جين بينغ] تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون في ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات”.

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وأكد ميشوستين أن العلاقات بين روسيا والصين “تتمتع بمستوى غير مسبوق، يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، وبالنية المشتركة للتصدي للتحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغوط العقوبات غير القانونية من الغرب الجماعي”.

وقال رئيس الوزراء الروسي:

“كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، الوحدة تمكننا من تحريك الجبال”.

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين في زيارة تهدف إلى المشاركة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.

تبدأ الزيارة في شانغهاي، حيث سيكون لميشوستين خطاب في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيلتقي بعدد من رؤساء الشركات البارزة في كلا البلدين.

وسيتوجه رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، حيث سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ وسيعقد محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء الروسي.